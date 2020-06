Stad stelt studiebureau aan om gehavende Tissenhovemolen in Mater te herstellen Ronny De Coster

13u23 0 Oudenaarde De beschermde Tissenhovemolen in Mater staat voor een dringende opknapbeurt, nadat eind april een van de vier wieken is afgebroken. De stad Oudenaarde, die eigenaar is van de windmolen, stelt een studiebureau aan.

De Tissenhovemolen staat aan de Jagerij in Mater. Het is een zogenaamde staakmolen: het hele molenkot, dat op een centrale staak draait, kan naar de wind worden gezet. Kruien, noemen molenaars dat. Op maandag 27 april liep dat manoeuvre fout af: tijdens het draaien van de molen en bij een zachte bries brak een van de wieken. Om de molen niet uit balans te brengen en om hem opnieuw te kunnen laten draaien, werd ook de overstaande wiek vakkundig verwijderd, waardoor er nu nog maar twee overblijven.

“Ondertussen is de procedure voor het aanstellen van een studiebureau bijna afgerond”, zegt John Adam, schepen van Openbare Werken van de stad Oudenaarde. “Eens het studiebureau is aangesteld, kan er worden gestart met opmaak van het restauratiedossier dat gefaseerd zal worden uitgevoerd de komende jaren. Alles gebeurt in samenspraak met vzw Oost-Vlaamse Molens en het Agentschap Onroerend Erfgoed”, voorziet Adam.