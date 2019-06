Stad sluit Jeugdhuis Canavia in Oudenaarde wegens wanbeleid. “Het werd een fuifplek waar bezoekers zelf hun pintjes tapten” Ronny De Coster

28 juni 2019

17u24 4 Oudenaarde Het Jeugdhuis Canavia aan de Hofstraat in Oudenaarde blijft tijdens de zomermaanden dicht. Het stadsbestuur heeft er de stekker uitgetrokken en de medewerkers aan de deur gezet. “Het jeugdhuis evolueerde almaar meer naar een fuifzaal en een plaats voor ‘pre-drinkers’, jongeren die eerst daar stevig gingen drinken om dan elders uit te gaan. Dat is nooit de bedoeling geweest van het jeugdhuis”, zegt jeugdschepen Carine Portois (Open Vld).

Er waren al langer problemen in en ook rond het Jeugdhuis Canavia, dat gerund werd door een vzw onder de vleugels van de stedelijke jeugddienst. Buren maakten geregeld hun beklag over lawaaihinder. Die was er vooral wanneer in het jeugdhuis fuiven plaatsvonden. “En eigenlijk is zo’n jeugdhuis niet de plek om fuiven te organiseren: daarvoor hebben we in Oudenaarde de evenementenhal De Qubus. Een jeugdhuis heeft ook de taak om vormende activiteiten te organiseren zoals informatieavonden en workshops. Die waren er nog nauwelijks”, merkt schepen Carine Portois op.

“Er kwamen almaar méér fuiven en daardoor ook meer klachten. In Oudenaarde hebben we daarnaast ook af te rekenen met het fenomeen van pre-drinkers. Dat zijn jongeren die onder meer naar nachtwinkels gaan om alcoholische drank te kopen. Die drinken ze dan op om daarna naar de Qubus of een andere fuiflocatie te gaan. Daar komen ze dan al dronken aan en zorgen ze voor problemen. Ook dat maakten we in het jeugdhuis mee: daar goedkoop drinken om dan elders moeilijkheden te veroorzaken”, weet Portois.

Te weinig maturiteit

Er was volgens haar een algemeen gebrek aan management in het jeugdhuis. “De jongeren die zich de uitbating aantrokken, waren te jong. Er was een gebrek aan maturiteit. Soms stond er één persoon achter de tapkast, maar vaak ook niemand. Bezoekers tapten dan maar zelf hun pintjes. Zo werkt het natuurlijk niet en dat had ook zijn gevolgen voor de financiën. Een medewerker is dan ook nog in de problemen gekomen in verband met drugs. Het leek ons daarom maar beter om de zaak gewoon te sluiten”, zegt Portois.

In september herstarten?

Het Jeugdhuis Canavia blijft alvast minstens tot september dicht. Wat er daarna gebeurt, is nog afwachten. “Het is wel de bedoeling om te herstarten, maar dan moeten we wel eerst capabele mensen vinden. En dat is bijzonder moeilijk, omdat jongeren die wél over de nodige ervaring en maturiteit beschikken, meestal zelf in hun eigen jeugdvereniging al actief zijn. We zullen hard ons best doen om toch medewerkers te vinden en hopen in september de deuren van het jeugdhuis ter heropenen”, besluit Portois.