Stad schiet plots toch in actie: tuinaannemer haalt al het onkruid op rotonde in Eine rotonde weg Ronny De Coster

14 juni 2019

16u09 16

Ineens laat de stad er geen gras meer over groeien: daags nadat we hier de bijzonder onverzorgde toestand van de rotonde op de N60 in Eine hadden aangehaald, heeft een tuinaannemer er al het onkruid rond het kunstwerk “La Reine de l’ Escaut” verwijderd.

De man was al donderdagnamiddag aan het werk gezet, meteen nadat de schepen van Openbare Werken John Adam (Open Vld) had verzekerd, dat hij snel werk zou maken van het verwijderen van het overwoekerende groen. Dat de herstelling van de schade aan de rotonde door ongevallen een ander paar mouwen is, legde de schepen gisteren ook al uit. De stad wil nu bijkomende inspanningen doen om toch een aannemer te vinden die de vernielde wanden van de keienvlakte nog eens wil oplappen.