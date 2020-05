Stad schaft voetgangerszone op vrijdag en zaterdag in Nederstraat al meteen weer af Ronny De Coster

22 mei 2020

14u13 7 Oudenaarde Het stadsbestuur weert op vrijdag en zaterdag niet langer auto’s uit de Nederstraat. “Na evaluatie en na overleg met de lokale handelaars hebben we beslist om deze regeling niet langer toe te passen. We maken op zaterdag twee parkeerstroken in de Nederstraat vrij, enkel op plaatsen waar het voetpad geen 1,5 meter breed is”, zegt schepen Carine Portois (Open Vld), bevoegd voor lokale economie.

Vorige week vrijdag en zaterdag werd de Nederstraat tijdelijk een voetgangerszone. “Deze beslissing zorgde ervoor dat er op de eerste zaterdag na de heropening van de winkels veilig kon gewinkeld worden in onze stad. De veiligheid en gezondheid van onze inwoners is altijd onze eerste prioriteit. Deze voetgangerszone hebben we deze week geëvalueerd, in overleg met een vertegenwoordiging van de handelaars uit de Nederstraat. Na de evaluatie hebben we besloten om deze regeling niet langer toe te passen”, zeggen burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) en schepen Carine Portois (Open Vld).

Parkeerplaatsen vrijmaken

In plaats van de tijdelijke voetgangerszone, zal het stadsbestuur een aantal parkeerplaatsen vrijmaken in de Nederstraat. “Om ervoor te zorgen dat er veilig kan gewinkeld worden, zullen we twee parkeerstroken vrijmaken op zaterdag. We doen dat enkel op plaatsen waar het voetpad minder dan 1,5 meter breed is. De parkeerstroken zullen bovendien alleen op zaterdag vrijgemaakt worden, tussen 10 en 18 uur. Zo willen we ruimte creëren om te garanderen dat iedereen voldoende afstand kan houden. Deze beslissing werd dan ook gesteund door de vertegenwoordiging van de handelaars” zegt schepen Carine Portois.

Onder toezicht

“Toezichthouders kijken of alles veilig verloopt. Het gaat bovendien slechts om een aantal parkeerplaatsen. Er kan nu gratis geparkeerd worden in onze stad en op korte wandelafstand zijn er tal van plaatsen waar wel kan geparkeerd worden. Natuurlijk blijven we de situatie opvolgen en zullen we bijsturen waar dat nodig is”, besluit burgemeester Marnic De Meulemeester.