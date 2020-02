Stad roept op om uit bossen te blijven en sluit Liedtspark in Oudenaarde af voor storm Ciara Ronny De Coster

08 februari 2020

14u04 0 Oudenaarde Het stadsbestuur van Oudenaarde neemt voorzorgsmaatregelen naar aanleiding van de storm Ciara die vanaf zondagnamiddag wordt verwacht.

Inwoners van de Oudenaarde krijgen van de stad de raad om niet in bossen te gaan wandelen. In het park van het Liedstkasteel zal dat zelf onmogelijk zijn: vanaf 12 uur zondag en minstens tot maandagmiddag is het stadspark afgesloten. Het nummer 1722 is geactiveerd voor niet-levensbedreigende meldingen van stormschade. Bij noodgevallen bel je wel steeds 112.