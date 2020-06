Stad Oudenaarde werkt aan alternatief zomerprogramma: animatie op de markt, braderie light en terrasuitbreidingen Ronny De Coster

25 juni 2020

12u33 0 Oudenaarde Het Oudenaardse stadsbestuur maakt plannen voor verschillende zomerse activiteiten op en rond de Markt. Samen met Oudenaarde Winkelstad komt er onder meer een “braderie light”, een promotiecampagne voor de horeca en mobiele animaitie op de Markt

“We moeten iets doen om ons steentje bij te dragen en ervoor te zorgen dat onze stad ook in deze moeilijke coronatijden weer levendig wordt. Om onze hard getroffen horeca en middenstand een hand toe te steken, maken we werk van heel wat initiatieven om meer sfeer te brengen in onze stad”, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld).Zo wordt er gedacht, samen met OWS (Oudenaarde Winkelstad), om in augustus een ‘braderie light’ te organiseren in de stad. “De beslissing van de veiligheidsraad gisteren opent hier mogelijkheden”, pikt Schepen van Middenstand Carine Portois (Open Vld) in. “Binnenkort zal hierover definitieve beslissing vallen, maar ik heb er goede hoop op. Het zou goed zijn voor onze winkeliers om zichzelf te promoten”.

“Positieve communicatie”

Verder wil de stad ook initiatieven nemen om via positieve communicatie onze horeca in de kijker te zetten. “We zouden deze zomer iedere week een terras in de kijker willen plaatsen. Het zou gaan om horeca-uitbaters die een extra inspanning leveren om hun terras aantrekkelijk te maken of die op een andere manier creatief uit de hoek komen”, voorziet Portois. Haar partijgenoot John Adam (Open Vld), bevoegd voor Evenementen, kondigt op zijn beurt mobiele animatie op de Markt aan. “Door geregeld animatie op de markt te voorzien, willen we voor meer sfeer en gezelligheid op het plein zorgen. Het was een lastige periode, maar nu is het tijd dat we terug meer leven in de brouwerij brengen”, vindt ook John Adam.