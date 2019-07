Stad Oudenaarde verkoopt overbodige stutten van Onze-Lieve-Vrouwekapel in Kerselare Lieke D'hondt

17 juli 2019

13u51 0 Oudenaarde De metalen steunen die de Onze-Lieve-Vrouwekapel van Kerselare stutten, mogen weg per opbod. Het schepencollege van Oudenaarde heeft beslist de 14 stutten of driepuntschoren te verkopen nu blijkt dat er niets mis is met de stabiliteit van de kapel.

De kapel wordt al jarenlang gestut omdat er betonrot was vastgesteld, maar uit een nieuw onderzoek blijkt dat het helemaal niet zo erg gesteld is met de kapel. In het laatste rapport staat dat er geen reden is om te twijfelen aan de stabiliteit van het dak en dat de hoeveelheid wapening als betrouwbaar mag worden aanzien. Dus kunnen de gele stutten verdwijnen. De stad kan er niets meer mee aanvangen en verkoopt ze. Wie interesse heeft of de inschrijvingsdocumenten wil om een bod uit te brengen, kan nog tot uiterlijk 6 september mailen naar infrastructuur@oudenaarde.be.