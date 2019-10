Stad Oudenaarde herbekijkt de openbare verlichting: allemaal leds én dimmen Ronny De Coster

14 oktober 2019

21u43 2 Oudenaarde In samenwerking met Fluvius stelde ook Oudenaarde een regiomasterplan openbare verlichting op. In zo’n plan wordt een analyse gemaakt van de effectiviteit, het energieverbruik, de onderhoudskost en de eigenlijke vereisten van de openbare verlichting.

Na een positief geëvalueerde proefperiode in het deelgebied Mater-Volkegem, wordt dit plan vanaf volgend voorjaar ook op de rest van het grondgebied uitgerold. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het buitengebied en het zogenaamde ‘kleinstedelijk gebied’. Dit is de afbakening van de verstedelijkte kern rond Eine, Bevere, Leupegem, Ename, Nederename en het centrum waar ruimte is voor wonen, werken, groen, recreatie en andere stedelijke activiteiten.

“Elke stad of gemeente moet keuzes maken op het gebied van openbare verlichting. Onze klemtoon ligt daarbij op een energie- en kostenefficiënt beleid. Waar nodig, voorzien we wel maatregelen in functie van de verkeersveiligheid”, zegt schepen John Adam (Open Vld), bevoegd voor openbare werken.

Verlichting dimmen tussen 23 en 6 uur

Binnen het kleinstedelijk gebied dimt Oudenaarde de openbare verlichting tussen 23 en 6 uur. In het buitengebied wordt de verlichting op de ontsluitingswegen tussen de verschillende deelgemeenten gedimd en in de overige straten gedoofd, telkens ook van 23 tot 6 uur.

Vorig jaar startte Oudenaarde ook al met het ‘verledden’ van de openbare verlichting: over een periode van vijf jaar worden de traditionele verlichtingstoestellen vervangen door energiezuinige LED-verlichting.