Stad Oudenaarde heeft budget van 143.335 euro voor wie de coronacrisis financieel treft Ronny De Coster

07 september 2020

16u53 0 Oudenaarde Het stadsbestuur van Oudenaarde beschikt over een budget van 143.335 euro waarmee het inwoners kan steunen, die in een moeilijke sociale situatie terecht gekomen zijn als gevolg van COVID-19. Aanvragen voor steun gebeuren in het Sociaal Huis “De Meerspoort”.

Wie door de coronacrisis in de financiële problemen is geraakt, kan bij het OCMW aankloppen voor financiële, materiële, sociale, medische of psychologische hulp. “Na een individuele analyse en onderzoek wordt gekeken of de aanvrager behoeftig is. Deze steun is dus niet beperkt tot enkel de leefloners of burgers die voldoen aan de criteria voor een OK-pas”, zegt Mathieu Mas (CD&V), schepen van sociale zaken in Oudenaarde.



‘De steun is er dus ook voor bepaalde werkgevers of werknemers die een deel van hun inkomen zijn verloren of die met extra schulden te maken krijgen. Ook werknemers uit de deeleconomie, deeltijds tewerkgestelde werknemers- met bijzondere aandacht voor eenoudergezinnen, jobstudenten, bepaalde zelfstandigen, personen met een handicap of gewoon kwetsbare burgers die vaak door alle mazen van het net glippen qua coronamaatregelen - kunnen van deze steun genieten”, vullen hoofdmaatschappelijk werkers Deborah Deroose en Klaartje Buyens aan.

De maatregel is evenwel niet bedoeld voor wie geen verblijfsvergunning (meer) heeft en niet legaal op het Belgisch grondgebied verblijft.

Diverse tussenkomsten mogelijk

De getroffen burgers kunnen bij het OCMW aankloppen voor diverse tussenkomsten. “Onze maatschappelijk assistenten kunnen hulp bieden bij onder meer huisvesting, energiebevoorrading, basisbehoeften, psychosociale hulp, gezondheid, digitale toegankelijkheid, medische hulp, financiële hulp en hulp voor families in moeilijkheden”, zegt Bert Vandepoele, afdelingshoofd Mens bij de stad. Oudenaarde beschikt voor de toekenning van deze steun over een budget van 143.335 euro. Meer info is te verkrijgen in het Sociaal Huis, Meerspoort 30 in Oudenaarde.