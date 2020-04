Stad Oudenaarde geeft elk gezin aankoopbon van 25 euro Stad trekt 1,5 miljoen uit om gezinnen en bedrijven te steunen in coronatijd. Ronny De Coster

17 april 2020

12u56 0 Oudenaarde Het Oudenaardse stadsbestuur kondigt een reeks steunmaatregelen aan om lokale ondernemers die getroffen worden door de coronacrisis te steunen en de economie na corona weer op gang te trekken. Zo krijgt elk gezin een aankoopbon van 25 euro, worden onder andere standgelden en terrasbelastingen niet geïnd en voorziet de stad een lokale ondersteuningspremie voor ondernemers. Het stadsbestuur wil hiervoor 1,5 miljoen euro uittrekken.

De federale en Vlaamse overheden hebben al een aantal steunmaatregelen uitgevaardigd, maar op lokaal vlak wil ook het Oudenaardse stadsbestuur daar een schepje bovenop doen. “We kondigden eerder al aan dat we de lokale ondernemers willen ondersteunen. We moéten iets doen, anders wordt dit een ramp voor het Oudenaardse handelsleven. Heel wat ondernemers hebben weinig tot geen financiële reserves, omdat ze bijvoorbeeld investeringen aan het afbetalen zijn. Ook zullen zij vermoedelijk de laatste in de rij zijn die opnieuw hun activiteiten kunnen hervatten. We weten niet wanneer het normale leven terug kan hervat worden, maar het is zeker dat dit financieel zware tijden worden voor heel wat ondernemers” zegt schepen Carine Portois (Open Vld), bevoegd voor Lokale Economie.

Lokale ondersteuningspremie

“Met een financiële tegemoetkoming willen we onze Oudenaardse ondernemers uit de nood helpen. We willen hiervoor een budget van 1,5 miljoen euro uittrekken. We zorgen voor een lokale ondersteuningspremie van 500 euro voor ondernemingen die de Vlaamse hinderpremie ontvangen hebben. Ondernemingen die open kunnen blijven maar hun omzet met 60 procent zien dalen, krijgen een lokale ondersteuningspremie van 250 euro. Bovendien gaan we geen promotaks of terrasbelastingen innen, net zoals we geen standgeld gaan innen voor marktkramers of kermiskramers zolang dat deze activiteiten niet kunnen doorgaan. Ook de extra belasting voor taxibedrijven laten we dit jaar achterwege en de algemene gemeentelijke heffing wordt later geïnd”, zegt schepen Carine Portois.

Aankoopbon van 25 euro voor elk gezin

Het stadsbestuur wil elk Oudenaards gezin een aankoopbon van 25 euro schenken. “We willen elk gezin in onze stad een aankoopbon van 25 euro bezorgen om uit te geven bij onze lokale handelszaken en horecazaken. Zo willen we enerzijds onze inwoners bedanken voor hun inspanningen tijdens deze crisis, of ze nu blijven werken of in hun kot blijven. Anderzijds willen we de lokale koopkracht een duwtje in de rug geven. Met dit steunpakket trekken we nu naar de gemeenteraad”, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester. Het stadsbestuur denkt ook na over de toekomst, na de coronacrisis. “We plannen alvast heel wat activiteiten en initiatieven om terug wat leven in de brouwerij te brengen als dit allemaal voorbij is. We gaan nog even op de tanden moeten bijten, maar we zullen hier samen door geraken”, aldus burgemeester De Meulemeester.