Stad Oudenaarde belooft een actieplan in strijd tegen eenzaamheid Ronny De Coster

01 oktober 2019

10u10 0 Oudenaarde Groen-raadslid Eric Meirhaeghe wil dat de stad werk maakt van een omvattend actieplan tegen eenzaamheid. “Eenzaamheid is een complex en vaak onderschat probleem. Vaak is er een verkeerde perceptie dat eenzaamheid enkel bij senioren voorkomt”, alarmeert Meirhaeghe. Schepen van Sociale Zaken Mathieu Mas (CD&V) reageert met de belofte, dat de stad verenigingen, burgers, vrijwilligers en instellingen zal betrekken bij de opmaak van zo’n plan.

Over hoeveel en over welke mensen gaat het? Wat zijn de oorzaken? Hoe herken je en detecteer je eenzaamheid en isolement? Hoe kunnen diensten beter samenwerken? Dat zijn volgens Groen-gemeenteraadslid Eric Meirhaeghe de vragen die het stadsbestuur moet stellen om een actieplan uit te werken waarmee het eenzaamheid kan bestrijden.

Mathieu Mas (CD&V), schepen van Sociale Zaken in Oudenaarde belooft dat zo’n actieplan er komt, maar zegt dat de stad nu ook al veel doet tegen vereenzaming. “Er is een jeugdopbouwwerker die op zoek gaat naar kwetsbare (en soms ook eenzame) jongeren, een toeleider die anderstaligen en nieuwkomers wegwijs maakt in onze stad. Deze zomer waren er ook buurtsportkampen en hield de buurtkar halt in verschillende deelgemeentes. Verder kan er dagelijks gegeten worden in het sociaal restaurant De Pelikaan, zijn er wekelijks activiteiten in het Lokaal Dienstencentrum De Vesting en zijn er maandelijks culturele en culinaire OK-swarree-avonden in het kader van de kansenpaswerking. Ook gaat binnen enkele weken het dagverzorgingscentrum in de Scheldekant open en wordt mantelzorg aangemoedigd. Tenslotte worden de buurtcomités ook gestimuleerd om culturele activiteiten te organiseren met behulp van de feestcheque”, somt Mas op.

Vrijwilligersloket uitbouwen

Hij belooft om volgend jaar via de uitbouw van het vrijwilligersloket een actieplan uit te werken waarbij tal van verenigingen, burgers, vrijwilligers en instellingen zullen betrokken worden. “We zullen verder onderzoek doen naar sociale cohesie en hoe we verbindend kunnen werken voor alle burgers in Oudenaarde en welke plaats vrijwilligerswerk daarin heeft”, kondigt Mas aan.

“Goed plan”, reageert Meirhaeghe op zijn beurt. “Maar ik wil ook aandringen op een rondvraag waarop de inwoners van Oudenaarde hun voorstellen en ideeën kunnen indienen”, aldus het oppositieraadslid.