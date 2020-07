Stad neemt geen risico: uitgestelde braderie geannuleerd Lieke D'hondt

28 juli 2020

12u15 0 Oudenaarde De geplande braderie in Oudenaarde gaat niet door. De winkeliers zouden op 30 en 31 juli en 1 augustus hun klanten ontvangen tijdens de ‘braderie light’, maar het stadsbestuur en Oudenaarde WinkelStad vzw hebben beslist het evenement toch te annuleren. “De braderie laten doorgaan, zou een verkeerd signaal zijn”, zegt waarnemend burgemeester Stefaan Vercamer (CD&V).

De jaarlijkse braderie was door de coronacrisis al verplaatst van het begin van de zomer naar een aangepaste versie in het laatste weekend van juli, maar nu sneuvelt het evenement helemaal. “Samen met Oudenaarde WinkelStad vzw hebben we bekeken hoe we dit zo veilig mogelijk konden laten doorgaan”, zegt waarnemend burgemeester Stefaan Vercamer. “We hadden er aanvankelijk een ‘braderie light’ van gemaakt, maar door de nieuwe maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, waarbij slechts tweehonderd personen worden toegelaten op evenementen en funshoppen wordt afgeraden, kunnen we niet anders dan de braderie te annuleren. Veiligheid en gezondheid zijn natuurlijk absoluut prioritair en de braderie laten doorgaan, zou een verkeerd signaal zijn.”

Koopjes scoren

De solden gaan wel nog steeds door. “Iedereen is dus nog steeds welkom in Oudenaarde om tijdens de hele maand augustus koopjes te komen scoren”, zegt Tine Ballekens van Oudenaarde WinkelStad vzw. “Verschillende winkels zijn ook extra open op zondagnamiddag 2 augustus. Alle zaken in onze stad stellen alles in het werk om de opgelegde maatregelen strikt te volgen zodat het winkelen veilig kan verlopen.”