Stad maakt werk van vrouwelijke straatnamen: Saffrou-site krijgt Johanna van der Gheynststraat en Elisabeth De Saedeleerstraat: “Een eerste stap naar gendergelijke stad” Ronny De Coster

01 juli 2020

09u06 1 Oudenaarde Twee van de vier straten die de projectontwikkelaar aanlegt in de nieuwe woonwijk Saffrou aan de Dijkstraat in Oudenaarde krijgen de naam van een vrouw. Het stadsbestuur van Oudenaarde maakt bewust werk van het kiezen van vrouwelijke straatnamen.

Het was gemeenteraadslid Tineke Van hooland (Open Vld) die in de gemeenteraad van maart vorig jaar pleitte voor ‘meer vrouw op straat’ in Oudenaarde. Ze vroeg aan het stadsbestuur om bij de ontwikkeling van nieuwe straten, zalen en/of woonwijken te streven naar een genderevenwicht. Nu het stadsbestuur vier nieuwe straatnamen moet kiezen voor het nieuwe woonproject Saffrou aan de Dijkstraat, grijpt het die kans door twee ervan te noemen naar bekende dames uit de geschiedenis van Oudenaarde. Johanna van der Gheynst, dochter van een tapijtwever-uit de omgeving van Oudenaarde, schonk in 1522 het leven aan een dochter, de latere Margaretha van Parma. Elisabeth de Saedeleer was schilder en textielkunstenares en dochter van schilder Valerius de Saedeleer. Zij stond samen met haar zussen aan het hoofd van een atelier handgeknoopte tapijten.

“Eeuw van de vrouw”

“Dit is een eerste stap naar een genderneutrale, gendergelijke of zeg maar gendervrije stad”, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld). “Uiteraard willen we in de toekomst nog meer straten en pleinen vernoemen naar vrouwen. Het is duidelijk dat de 21ste eeuw de eeuw van de vrouw is en daar willen we als stad ons steentje aan bijdragen.” De gemeenteraad heeft de nieuwe straatnamen goedgekeurd.