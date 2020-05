Stad legt mountainbikeparcours aan nabij Finse piste: “Het zal snel gaan en ons niets kosten” Ronny De Coster

23 mei 2020

18u35 0 Oudenaarde Er komt een mountainbikeparcours op de terreinen waar tot voor kort de Model Racing Club van Oudenaarde actief was. “Het heuvelachtige terrein, dat anders een verloren plek zou zijn, is hiervoor uitermate geschikt. En de inrichting zal de stad zelfs niets kosten”, zegt sportschepen Peter Simoens (Open Vld).

Een aannemer is in opdracht van Aquafin nog aan het werk aan de ontdubbeling van de Rietgracht in Oudenaarde, een grote opdracht waarvoor op verschillende plaatsen in de stad graafwerk bezig is. De graafmachines zijn intussen ook actief op het terrein waar vroeger modelracing plaatsvond.

Op terrein Model Racing Club

“Aangezien de Model Racing Club zijn werking heeft gestopt, leent deze locatie er zich perfect voor de aanleg van een piste voor mountainbikers en MBX-rijders zich kunnen uitleven”, zegt de Oudenaardse sportschepen Peter Simoens. “Het terrein is heuvelachtig en te klein voor balsporten. Maar het is wel ideaal voor een fietsparcours. Fietsen op een mountainbikeparcours is een interessante en laagdrempelige sport die zeker leerlingen van secundaire scholen aanspreekt, maar ook minder jonge sporters. De plek ligt ook nog een vlak bij de start van het MTB-parcours, dat zo een extra troef krijgt. Dankzij de nabijheid van de Finse piste is er ook sociale controle. Met deze uitbreiding maken we optimaal gebruik van de sportsite”, vindt Simoens.

Gratis

Volgens de schepen zal de aanleg van de mountainbikepiste vrij snel gaan en de stad zelfs niets kosten. “We beschikken al over een vergunning. Het is de aannemer die de werkzaamheden aan de Rietgracht doet, legt de piste gratis aan met grondoverschotten”, legt Simoens uit.