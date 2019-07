Stad krijgt groen licht en geld voor Sint-Jozefswijk: heraanleg start volgend jaar Ronny De Coster

02 juli 2019

11u38 0 Oudenaarde De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft het subsidiedossier goedgekeurd dat de stad Oudenaarde indiende voor de heraanleg van het Sint-Jozefsplein en de omliggende straten.

Ook vorig jaar werd binnen hetzelfde project al eens een aanvraag ingediend maar deze werd toen afgekeurd.

“In tegenstelling tot wat destijds door sommigen werd beweerd, was ons dossier eigenlijk té ambitieus op het gebied van maatregelen voor ontharding”, zegt schepen van openbare werken John Adam.

“De VMM wou dat we via proeven zoals grondwaterpeilmetingen en bepalingen van de infiltratiecapaciteit aantoonden dat onze ontwerpen wel degelijk zouden werken in de praktijk. Wel, dit hebben we nu kunnen bewijzen en dus werd onze aanvraag integraal goedgekeurd”

Het Sint-Jozefsplein zelf bestaat nu voor 99% uit ondoorlatende verharding. “We gaan 13% effectief ontharden door middel van groenzones en nog eens 23% wordt aangelegd in waterdoorlatende verharding”, voorziet de schepen.

De heraanleg van het Sint-Jozefsplein moet volgens Adam een voorbeeldproject worden met een intelligente combinatie van enerzijds de parkeernoden en de veiligheid van zwakke weggebruikers binnen een schoolomgeving en anderzijds een verhoging van de leefkwaliteit binnen de buurt.

Wachten op riolering

Voor de effectieve start van de heraanleg is het nog wachten tot de aansluitingen op de riolering in de koker van de te ontdubbelen Rietgracht zijn gerealiseerd. Aquafin voorziet daarmee klaar te zijn in het voorjaar van 2020 zodat de stad aansluitend dat najaar kan starten met de werken.

De vernieuwing van de Sint-Jozefswijk zal 3,3 miljoen euro kosten. Dankzij de toegekende subsidie kan de stad ongeveer 1.420.000 euro recupereren.In het najaar organiseert het stadsbestuur over het project nog een inspraak- en infomoment.