Stad installeert nieuw speelplein met picknickzone aan de Donk in Oudenaarde

14 juli 2020

13u27 2 Oudenaarde Het recreatiegebied Donkvijvers in Oudenaarde heeft er een attractie bij: op de plek waar jaren geleden een openluchtzwembad was, liet de stad een speelpleintje aanleggen.

De speeltuin staat op het terrein van de vroegere camping. De stad vernieuwt ook de Donkstraat en heeft er eerder al de parking heraangelegd. “Het gebied is uitgegroeid tot een populaire trekpleister voor wandelaars, watersporters en mensen die gewoon willen genieten van de prachtige omgeving. Onze inspanningen van de afgelopen jaren zijn daar zeker niet vreemd aan. We hebben ook houtkanten, hooilanden en graszones aangelegd, omringd door wandelpaden.Ook de berm tussen de Donkstraat en de Donkvijver werd afgraven. Daardoor is een natuurlijke ligweide in gras ontstaan, waar het tijdens de zomermaanden heerlijk relaxen is”, bedenkt sportschepen Peter Simoens (Open Vld).

Roompot Vakanties

Over enkele maanden zou ook de bouw van 110 vakantiehuisjes van start moeten gaan, een project van de Nederlandse vakantieorganisator Roompot Vakanties.