Stad huldigt onthaalouders in Oudenaarde Ronny De Coster

09 maart 2020

19u10 0 Oudenaarde Als blijk van waardering voor hun dagelijkse inzet trakteerde de stad alle aangesloten onthaalouders op een “winterontmoeting” in het stadhuis. Vijf onthaalouders werden voor hun jaren dienst in de bloemetjes gezet.

“De Dienst Onthaalouders in Oudenaarde telt een 40-tal aangesloten onthaalouders, waarvan 13 werken in de groepsopvang en 27 in de gezinsopvang. In 2019 hebben die onthaalouders samen 453 kinderen opgevangen: baby’s, peuters en lagere schoolkinderen. Een 380-tal ouders maakten in 2019 gebruik van onze kinderopvang in Oudenaarde”, becijfert Mathieu Mas (CD&V), schepen van Sociale Zaken.

De kostprijs van de kinderopvang hangt af van die inkomen van de ouders. Gemiddeld betaalden zij vorig jaar 13,17 euro per dag.

In de bloemetjes

Vijf onthaalouders werden tijdens de bijeenkomst in het stadhuis in de bloemetjes gezet. Brigitte Belbarre is 30 jaar onthaalouder, Carine Dierick en Carine Vanden Bossche doen de job al 25 jaar en Hilde Schamp en Ilse Vande Walle kregen bloemen voor 20 jaar dienst.