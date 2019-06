Stad hengelt met nieuwe website naar meningen over vijf thema’s Ronny De Coster

17 juni 2019

12u00 7 Oudenaarde Het stadsbestuur van Oudenaarde wil over vijf thema’s de mening van haar inwoners kennen. Daarvoor lanceert het vandaag de website inspraak.oudenaarde.be. In september wordt iedereen ook uitgenodigd op gespreksavonden om extra voorstellen en verbeteringen voor de stad te verzamelen.

Maak Oudenaarde mee, zo luidt de slogan waarmee de stad de inwoners uitnodigt. De invitatie is dubbel: je kan mee de stad maken, maar ook: de stad meemaken.

“Participatie krijgt een prominente plaats in ons bestuursakkoord. Aan de hand van vijf thema’s gaan we nu dan ook graag het gesprek aan met onze inwoners: waarvan liggen zij wakker? Waar moet volgens hen nog meer op ingezet worden? Wat is goed en wat kan beter? Op basis van die input en feedback gaan we samen met de verschillende stadsdiensten aan de slag om een uitvoerbaar toekomstplan voor Oudenaarde op te stellen”, legt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) uit.

Online ideeën delen en beoordelen

Vijf vragen staan centraal op de website: hoe wordt Oudenaarde een groene, een verkeersveilige en mobiele, een culturele en sportieve, een sociaal bewogen en een ondernemende stad?

Inloggen

Wie over een of meerdere van de vijf thema’s een vinger in de pap wil, moet zich op de site inspraak.oudenaarde.be registreren en kan dan inloggen. Je kan ook zien wat andere posten en dus volgen welke suggesties populair zijn en voor welke thema’s de meeste voorstellen ingediend worden.

Gespreksavonden

Naast de online verzameling van ideeën, krijgen alle inwoners van Oudenaarde ook de kans om begin september voorstellen te delen tijdens verschillende gespreksavonden op verschillende plaatsen in de stad.

Meer info: inspraak.oudenaarde.be