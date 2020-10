Stad geeft Jeugdtheater Litoziekla* onderdak: “We zijn na vele jaren eindelijk van straat!” Ronny De Coster

03 oktober 2020

13u10 0 Oudenaarde Jeugdtheater Litoziekla* is na acht jaar niet langer dakloos: het stadsbestuur van Oudenaarde stelt de vereniging een lokaal ter beschikking in de voormalige gemeenteschool in Bevere. “Dit is het einde van een lange zoektocht. Het was de voorbij jaren niet makkelijk werken. We zijn nu eindelijk van straat!” reageren de jongeren tevreden.

Litoziekla$ was al acht jaar dakloos. In 2012 moest de jongerenvereniging haar vaste in de oude Safferfabriek verlaten, omdat het gebouw onveilig was verklaard. Daarop volgden voor Litoziekla* moeilijke jaren. “Voor activiteiten en repetities moesten we telkens uitkijken naar beschikbare locaties in het Oudenaardse, wat niet altijd evident was. We hebben gelukkig wel altijd kunnen rekenen op de hulp van sympathisanten en bereidwillige ouders. Profo vzw ons een ruimte om ons materiaal op te slaan en we konden altijd in KBO Bevere terecht voor repetities en activiteiten” vertelt Pieter Coorevits, bestuurslid bij Jeugdtheater Litoziekla.

Geen toneelzaal

Uiteindelijk komt er toch een einde aan het dakloze bestaan van de vereniging. Het stadsbestuur van Oudenaarde geeft Litotiekla* onderdak in de gebouwen aan de Doornikse Heerweg waar ook al Okra, De Doorbraak en een vereniging voor bloemschikkunst gevestigd zijn. De nieuwe thuis is geen plaats voor opvoeringen: de vereniging kan er wel repeteren, vergaderen, activiteiten organiseren en en materiaal stockeren.

Aparte plaats in Oudenaards cultuurleven

“Litoziekla* neemt een aparte plaats in het cultureel leven in Oudenaarde”, zei cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V) bij de overhandiging van de sleutels aan de verantwoordelijken van de vereniging. “Jongeren doen bij Litoziekla niet alleen aan cultuurcreatie: dit is ook een duurzame jongerenvereniging met een uitgebreide werking. En dat verdient inderdaad een eigen stek waar je je ding kan doen”, aldus Vercamer.

Meer dan 30 jaar

Litoziekla* werd meer dan 30 jaar geleden opgericht. De naam Litoziekla staat voor Li (Licht) To (Toneel) Zie (van muziek) en Kla (van klank). De stichters, allen volwassenen, kwamen uit het milieu van het amateurtheater en uit het onderwijs. Een van die pioniers van het eerste uur, Luc Provost, is altijd nauw betrokken gebleven. “Litoziekla was en is ook een een kweekschool van talent, want uit de groep jongeren van die eerste jaren groeiden er enkele door naar het professionele theater. Denk maar aan Domien Van der Meiren en Yves Degryse’, vertelt de cultuurschepen.

Charlotte Vander Meersch

En dat de bij Litoziekla* de lat best wel hoog leggen, illustreert Vercamer met een anekdote. “Topactrice Charlotte Vander Meersch, die bekend is van onder meer Salamander, Witse en de Helaasheid der dingen en die afkomstig van Oudenaarde , werd ooit na een auditie bij Litoziekla* niet aanvaard”, weet de schepen.