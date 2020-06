Stad gaat in op voorstel van oppositiepartij Groen: alle schoolomgevingen in Oudenaarde veiliger maken via Octopus-plan Ronny De Coster

02 juni 2020

14u11 0 Oudenaarde “Om de verkeersveiligheid aan de Oudenaardse scholen te verbeteren, moet de stad een zogenaamde Octopus-gemeente worden. Als de stad het lidmaatschap van de scholen betaalt, is het mogelijk om in heel Oudenaarde op een uniforme manier de schoolomgevingen verkeersveiliger te maken.” Dat zegt Groen-oppositieraadslid Elisabeth Meuleman. “Goed voorstel. We gaan dit uitvoeren”, reageert mobiliteitsschepen Peter Simoens (Open Vld).

Het Octopus-plan is een initiatief waarmee de Voetgangersbeweging streeft naar duurzaam woon-schoolverkeer en kindvriendelijke schoolomgevingen- en routes. De vzw roept scholen en steden en gemeenten op om lid te worden. In ruil krijgen ze begeleiding voor projecten zoals schoolstraten, veilige testopstellingen, participatieve trajecten, de organisatie van fietsexamens. Scholen die Octopus-lid zijn, krijgen ook korting op materiaal zoals hesjes en Octopus-wegmarkeringen. Lidmaatschap voor scholen bedraagt 70 tot 85 euro per jaar, afhankelijk van de grootte van de school.

“Stad moet lidmaatschap overnemen”

“Maar als de stad of gemeente lid wordt en het lidgeld overneemt aan het minimumtarief per school, zijn alle scholen op het grondgebied van de stad automatisch lid en kunnen ze rekenen op ondersteuning, deelnemen aan campagnes. Heel wat scholen kunnen die hulp gebruiken om te werken aan een veilige schoolomgeving en een duurzaam verplaatsingsbeleid. Dit past ook perfect in de intentie van de stad om werk te maken van veilige schoolomgevingen. Al 85 gemeentes zijn Octopus-gemeente. ’t Is hoog tijd dat ook Oudenaarde lid wordt”, vindt Meuleman.

“Goed idee. We doen het.”

Mobiliteitsschepen Peter Simoens (Open Vld) reageert enthousiast op het voorstel. “Vanuit het stadsbestuur zullen we dit initiatief ondersteunen”, kondigt hij aan. “Enkele scholen in Oudenaarde (KBO Sint-Jozef, KBO St.-Walburga, KBO Nederename en De BroeBelschool) namen al deel aan een aantal jaarlijks weerkerende campagnes. Het stadsbestuur engageert zich om het lidgeld van alle scholen over te nemen. Er zijn 22 vestigingen. De kostprijs zal voor de stad maximaal 1.863 euro bedragen”, becijfert Simoens.