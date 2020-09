Stad en Regionaal Landschap werken plan voor trage wegen uit Ronny De Coster

16 september 2020

19u01 0 Oudenaarde Het stadsbestuur van Oudenaarde en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen werken samen een plan uit voor de herwaardering van trage wegen in Oudenaarde, Bevere, Edelare, Ename, Volkegem, Leupegem en Melden.

Het inventariseren van de trage wegen is intussen achter de rug. Vrijwilligers hebben daaraan meegewerkt. Tot maandag 12 oktober kunnen opmerkingen en suggesties over de trage wegen worden overgemaakt. Het kan onder meer gaan over herstellingen van verbindingen of de slechte staat van bepaalde wegen. Alle informatie praktische informatie hierover is te vinden op de website www.rlva.be/tragewegen-oudenaarde.