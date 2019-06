Stad en politie waarschuwen: “Ga niet zwemmen in de Donkvijver!” Ronny De Coster

25 juni 2019

09u06 0 Oudenaarde De politie houdt extra toezicht de Donkvijver in Oudenaarde om te beletten dat mensen er gaan zwemmen. Het is gewoonweg te gevaarlijk om in die grote, diepe plas een duik te nemen.

Met deze tropische temperaturen is het héél verleidelijk om te gaan zwemmen in de Donkvijver, maar het is een heel slecht idee.

De vijver voldoet niet aan de Vlarem-normen om te mogen zwemmen. Op sommige plaatsen zijn er plotse niveauverschillen tot wel 10 meter. Daardoor zijn er ook grote temperatuursverschillen tussen de waterlagen en dit kan spierkrampen veroorzaken.

De stad waarschuwt, dat de politie zal patrouilleren om erop toe te zien dat het zwemverbod wordt nageleefd.