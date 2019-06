Stad en Cambio stellen twee deelauto’s voor in Oudenaarde Ronny De Coster

18 juni 2019

22u27 0 Oudenaarde Aan het oude station van Oudenaarde zijn dinsdagavond twee zogenaamde deelauto’s voorgesteld. De stad Oudenaarde gaat in zee met Cambio en Autodelen.net om de eerste twee publieke deelwagens te beschikking te stellen.

“Autodelen zorgt voor minder auto’s op de weg en is goed voor het klimaat. Een auto kost veel geld, zeker als je hem weinig gebruikt. Dan is autodelen veel voordeliger en heb je geen gedoe met onderhoud, keuring of betalen van belastingen en verzekeringen”, bedenkt schepen Peter Simoens (Open Vld), bevoegd voor Mobiliteit.

Later op het jaar komt er nog een derde deelwagen bij aan de Ham. De stad zal dan namelijk buiten de diensturen een elektrische dienstwagen delen met haar inwoners. “Die dienstwagen is één van de drie elektrische wagens die de stad dit jaar zal aanschaffen. Het is een belangrijke stap in de verduurzaming van ons wagenpark. Op die manier willen we in Oudenaarde nog meer inzetten op duurzame mobiliteit”, vult burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) aan.

Het project autodelen komt er in Oudenaarde drie jaar nadat gemeenteraadslid Murat Yurtay het idee voor het eerste lanceerde in de gemeenteraad.

Meer info: Autodelen.net