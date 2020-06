Stad en bouwpromotor zoeken ideeën: waarvoor kan centrale loods op Saffrou-site dienen? Ronny De Coster

22 juni 2020

15u22 1 Oudenaarde Wat moet er gebeuren met de centrale loods in de nieuwe woonwijk die komt op het terrein van de voormalige fabriek Saffre Frères in Oudenaarde? De Gentse projectontwikkelaar Revive en het stadsbestuur leggen de vraag voor aan het publiek. Ideeën kunnen via de stedelijke website ingediend worden.

Het Gentse bedrijf Revive ontwikkelt op de site van de voormalige textielfabriek Saffre Frères aan de Dijkstraat in Oudenaarde een wijk met 236 wooneenheden. Er komen naast huizen en appartementen ook grote buurtparken, buurtondersteunende diensten, een urban forest, publieke pleinen en een ondernemershub.

Loods is bouwkundig erfgoed

Bij de recente afbraak van de vroegere textielfabriek is centraal op het terrein één authentieke loods blijven staan. Het pand met typische sheddakenstructuur is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Revive gaat het renoveren en inpassen in de wijk en ziet het als een ontmoetingsplek die het kloppende hart van de buurt moet worden. Maar waar de oude fabriekshal precies moet voor dienen, willen de bouwpromotor en ook het Oudenaardse stadsbestuur laten beslissen door het publiek. Ideeën zijn in te dienen op de stedelijke website inspraak.oudenaarde.be.