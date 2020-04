Stad en basisscholen werken samen om opvang tijdens paasvakantie uit te breiden in Oudenaarde Ronny De Coster

02 april 2020

19u00 2 Oudenaarde Het stadsbestuur van Oudenaarde, de basisscholen KBO en GO! en Freinetschool De Vier Tuinen gaan samenwerken om de vakantieopvang voor kinderen van werkende ouders in de paasvakantie uit te breiden.

“Door de afgelasting van alle sport -en jeugdkampen en het contactverbod met grootouders is het voor vele ouders puzzelen om opvang te regelen tijdens de paasvakantie”, weet Jessy Wandels, coördinator Kinderopvang van de stad Oudenaarde. Er was al opvang voorzien van 7 tot 18 uur in de gebouwen van KBO Eine, Walburga en GO! De Wereldbrug. Dit is het maximale dat we als stadsbestuur konden organiseren”, zegt Wandels.

Ook in deelgemeenten

Dankzij een samenwerking met de scholen kan Oudenaarde de opvang toch uitbreiden. Als er vraag is, komt er ook dagopvang tussen 8.15 en 15.45 uur in verschillende scholen in de deelgemeentes. “We doen daarvoor een beroep op studenten, monitoren en vrijwilligers. We benadrukken wel dat deze vakantieopvang georganiseerd wordt voor ouders die daar nood aan hebben én voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie. Dat zijn ook de richtlijnen die we van bovenhand strikt opvolgen. Zo kunnen we nog meer tegemoet komen aan de vraag van kwetsbare ouders om kinderopvang te voorzien in hun eigen buurt”, legt de coördinator Kinderopvang van de stad uit.