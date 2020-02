Stad bouwt ontmoetingscentrum in schoolgebouw in Eine Ronny De Coster

18u56 0 Oudenaarde Het stadsbestuur van Oudenaarde wil nog dit voorjaar starten met de bouw van een ontmoetingscentrum aan de Serpentstraat in Eine. Kostprijs: 780.000 euro.

“We gebruiken de ruimte waar vroeger de bibliotheek was gehuisvest en ook de oude overdekte speelplaats. De basisschool De Wereldbrug blijft haar plaats in het gebouw behouden”, verduidelijkt John Adam (Open Vld), schepen van Openbare werken.

Zaal voor 200 mensen

Naast een grote ontmoetingszaal met een capaciteit van ongeveer 200 personen, komen in het nieuwe ontmoetingscentrum in Eine ook kleinere vergaderruimtes. Die zijn te gebruiken door lokale verenigingen en voor familiefeestjes. “De grote zaal kan worden opgesplitst in twee kleinere en beide zijn voorzien van een eigen bar. Er komt ook een grote gemeenschappelijke en industrieel ingerichte keuken. Een hellend vlak aan de kant van de Schoolstraat moet zorgen voor een goede toegankelijkheid. Die plaats wordt ook de officiële toegang van het OC”, legt Johan Adam uit. De kostprijs van de verbouwing zal naar schatting 780.000 euro bedragen. De werkzaamheden starten nog dit voorjaar en zullen ongeveer een jaar duren.