Stad bouwt bijenhotels op vier plaatsen in Oudenaarde: “Ik roep inwoners op om er ook eentje in de tuin te zetten” Ronny De Coster

17 september 2020

15u34 0 Oudenaarde Het stadsbestuur van Oudenaarde plaatst op vier verschillende locaties in de stad een bijenhotel. “Als bijenvriendelijke stad willen we er alles aan doen om bijen een handje te helpen”, motiveert milieuschepen John Adam (Open Vld) het initiatief.

“Bijen en hommels staan onder druk, maar ze zijn broodnodig als bestuivers voor het behoud van de biodiversiteit en onze voedselproductie”, zegt Adam. “Daarom hebben we onder andere al verschillende bloemenweides aangelegd met bijenvriendelijke planten en duurzaam bloemenmengsel die de biodiversiteit verhogen. We kregen vorig jaar voor onze inspanningen al een eerste ‘Bij’ bij de wedstrijd ‘Bijenvriendelijke gemeente’. En willen de komende jaren graag het maximaal van drie ‘Bijen’ ontvangen”, aldus de schepen.

Nu vier en volgend jaar ook

De bijenhotels worden geplaatst aan de Smallendam, de volkstuintjes, op het rondpunt van Leupegem en op de stedelijke begraafplaats in Eine. “Volgend jaar willen we daar nog eens vier aan toevoegen. De bijenhotels zijn gemaakt door onze technische dienst. In het ontwerp van het hotel werden er verschillende Oudenaardse elementen toegevoegd, zoals een bril en een fiets. We moedigen iedereen aan om een bijenhotel in de tuin te plaatsen. Je kan het heel eenvoudig zelf maken of een bijenhotel aanschaffen bij een natuurvereniging”, beveelt John Adam aan.

Anders gaan maaien

Om bijen en insecten te ondersteunen, heeft de stad ook het maairegime aangepast: verschillende wegbermen worden bij de eerste maaibeurt niet meer volledig gemaaid. Dat gebeurt pas bij de tweede maaibeurt vanaf 15 september, als alles uitgebloeid is. Zo ontstaan kruidenrijke wegbermen die ervoor zorgen, dat insecten in stand worden gehouden.