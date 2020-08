Stad beperkt toegang tot Donkvijver: “Vooral op hittedagen is het er veel te druk” Lieke D'hondt

11 augustus 2020

13u36 0 Oudenaarde De Donk in Oudenaarde krijgt een gedeeltelijke toegangsbeperking. Burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) heeft die beslissing genomen omdat het er tijdens de hittegolf vaak veel te druk is.

Oudenaarde volgt het voorbeeld van verschillende kuststeden en provinciale domeinen en heeft beslist het aantal personen aan het drukste deel van de Donkvijver te beperken. Het was er de afgelopen dagen over de koppen lopen en dat is in tijden waarin het coronavirus nog zeer actief is niet ideaal. “Als lokaal bestuur willen we onze verantwoordelijkheid nemen en er alles aan doen om de verdere heropflakkering van het virus te helpen voorkomen”, zegt burgemeester De Meulemeester. “Het laatste waar iedereen op zit te wachten is een tweede lockdown. Ondanks de massale inzet van onze politiediensten, merken we dat niet iedereen het even nauw neemt met de verplichte preventiemaatregelen. Om ook op drukke dagen de broodnodige social distancing te kunnen waarborgen, zullen we daarom de kernzone van het recreatiedomein afbakenen en laten we voortaan slechts een beperkt aantal personen toe. Dat zal neerkomen op maximum 1.200 personen op het hele domein rond de Donk. We vinden het belangrijk om die maatregel te nemen omdat verschillende andere recreatiedomeinen gesloten zijn. De kans bestaat dat er op warme dagen dus extra veel volk naar de Donk komt. De beperking zal enkel gelden wanneer het echt nodig is, vooral op hete dagen dus.”

De beperking zal gelden vanaf woensdagmiddag en omvat de site van The Outsider, surfclub Absolut en de ligweide met de speeltuin. Stewards zullen de toegang tot het recreatiedomein regelen, net zoals ze dat op de wekelijkse markt doen. Wie een reservatiebewijs heeft voor activiteiten georganiseerd door The Outsider of surfclub Absolut zal ook steeds toegang krijgen. De veiligheidscel zal de nieuwe maatregel voortdurend evalueren.