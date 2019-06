Sprookjesbos uitgesteld: omgevallen boom aan ingang verspert doorgang Liedtspark Lieke D'hondt

08 juni 2019

17u34 16 Oudenaarde Het was een goed idee om het geplande Sprookjesbos in het Liedtspark in Oudenaarde een dagje uit te stellen. Door de storm ging het park zaterdag een dag dicht en met reden: een grote boom aan één van de ingangen is omgewaaid.

Omdat het geen goed idee is om een evenement te organiseren in een park op een winderige dag, is het Sprookjesbos van Freinetschool ‘De Vier Tuinen’ uitgesteld naar zondag 9 juni. De eerste voorstellingen beginnen om 14.30 uur. Tickets kunnen nog tot zondagmiddag 12 uur besteld worden via www.sprookjesbos.org/tickets, daarna zijn er tickets te koop aan de kassa.