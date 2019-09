Spreuken in het Oudenaardse straatbeeld in teken van 10-daagse van de geestelijke gezondheidszorg Ronny De Coster

27 september 2019

10u30 0 Oudenaarde Op goed zichtbare plaatsen, aan de ingang van verschillende openbare gebouwen en op de stedelijke shuttlebus prijken van 1 tot 10 oktober positieve spreuken. “Naar aanleiding van de 10-daagse van de geestelijke gezondheidszorg wil de stad met LOGO Gezond + het taboe doorbreken over hoe we ons voelen”, zegt schepen van Sociale Zaken Mathieu Mas (CD&V).

Vanaf komende maandag zullen er tal van spreuken op de ramen van openbare gebouwen kleven. “Het worden fijne woordspelingen, deugddoende boodschappen en quotes om even bij stil te staan. Met die spreuken willen we een instant glimlach opwekken en iedereen uitnodigen om even stil te staan bij de geestelijke gezondheid. Vaak wordt er over gezwegen en praten is net een deel van de oplossing”, bedenkt de schepen.

Dat het niet altijd even goed gesteld is met de geestelijke gezondheid van de Vlaming, is bekend:1 op 3 krijgt zelfs ooit te maken met ernstige psychische problemen. Maar of het nu gaat over een tijdje niet goed in je vel zitten of psychische stoornissen, mensen durven het moeilijk ter sprake brengen. Er rust nog altijd een taboe op alles wat met geestelijke gezondheid te maken heeft.

Taboe

“Het taboe doorbreken, kan enkel als we er een wij-verhaal van maken. Niet iedereen slaagt erin om in zijn eentje recht te krabbelen. Samen Veerkrachtig, het thema van de 10-daagse, verwijst naar het belang van een helpende hand, een bemoedigend schouderklopje. Je mag gerust eens falen. Ik vind dat een mooie gedachte om mee door het leven te gaan”, besluit Mas.