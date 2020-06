Sportoase heropent Zwem.com Oudenaarde met tijdsloten Ronny De Coster

24 juni 2020

19u58 0 Oudenaarde Nu de Nationale Veiligheidsraad het licht op groen zet voor de gecontroleerde heropstart van zwembaden, kondigt Sportoase aan, dat het de Zwem.com Oudenaarde (en al haar andere vestigingen in Vlaanderen) op 1 juli weer opent. Zwemmers moeten vooraf een tijdslot reserveren.

“Alle zwemfaciliteiten zullen opnieuw toegankelijk zijn vanaf woensdagochtend 8 uur”, zegt Michaël Schouwaerts, algemeen directeur van Groep Sportoase. “Omdat we altijd een ‘gezondheidsafstand’ willen waarborgen in het zwembad, zal reserveren voor een zwembeurt (tijdelijk) verplicht zijn. Dat kan vanaf 25 juni om 8 uur via www.sportoase.be en met de Sportoase-app. Ook online- zwemtickets aankopen via onze webshop is vanaf dan mogelijk”, zegt Schouwaerts.

Tijdslot reserveren

Bij reservatie krijg je een tijdslot van 1,5 uur (inclusief omkleedtijd) voor baantjeszwemmen en 2,5 uur (inclusief omkleedtijd) voor recreatief zwemmen. “Omkleden, douchen en naar het toilet gaan is mogelijk en we zorgen er altijd voor dat ook hier anderhalve meter afstand kan worden gehouden. Om voldoende comfort en vertrouwen te geven, nemen we verschillende maatregelen. Aan de ingang scannen we de temperatuur van elke bezoeker. De route binnen het zwembad is aangegeven, zowel in richting als in afstand tegenover andere bezoekers. Er zijn tientallen dispensers met handgel geplaatst. Betalen kan alleen nog met Bancontact of contactloos. De individuele kleedruimtes van het zwembad zijn beschikbaar en worden voortdurend ontsmet”, somt Schouwaerts de maatregelen op.

Meer info: www.sportoase.be