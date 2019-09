Sportdienst zoekt verenigingen die schaatspiste willen openhouden Lieke D'hondt

16 september 2019

10u20 2 Oudenaarde Er komt tijdens de eindejaarsperiode opnieuw een schaatspiste op de Markt in Oudenaarde. De sportdienst gaat nu al op zoek naar verenigingen die de piste open willen houden en op die manier een centje willen bijverdienen.

Van vrijdag 13 december tot en met zondag 5 januari zal de overdekte schaatspiste open zijn. Samen met de veertig houten chalets en de kerstversiering moet de piste de Markt van Oudenaarde omtoveren tot een kerstparadijs. De sportdienst doet opnieuw een beroep op verenigingen om de piste open te houden. Alle sportverenigingen, maar ook culturele, socio-culturele, jeugdverenigingen en feestcomités mogen zich kandidaat stellen.

De verenigingen krijgen veertig euro om de piste open te houden en mogen eten en drinken verkopen in één van de chalets op de Markt om de kas van de vereniging te spijzen.

Verenigingen die zich kandidaat willen stellen, kunnen tot en met zondag 3 november een mail sturen met een voorkeursdatum en reservedatum naar sportdienst@oudenaarde.be. Snel reageren is de boodschap, want de kandidaturen worden in volgorde van binnenkomen behandeld.

Meer info bij de sportdienst op het nummer 055/31.49.50.