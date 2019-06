Spookrijder onder invloed moet rijbewijs 15 dagen inleveren Lieke D'hondt

21 juni 2019

13u20 0 Oudenaarde Een 42-jarige man uit Mont-de-l’Enclus zal voortaan twee keer nadenken als hij na een avondje voetbal naar huis wil rijden. De man besefte wel dat hij te veel gedronken had om nog te rijden, maar besloot het er toch nog op te wagen.

Op de Westerring in Oudenaarde werd hij betrapt toen hij in de verkeerde rijrichting aan het rijden was. Hij verklaart in de politierechtbank dat hij een taxi had gebeld, maar dat die te lang op zich zou laten wachten. De politierechter legt hem een effectieve boete van 800 euro en een rijverbod van 15 dagen op.