Spookbondsfeest in Liedtspark Oudenaarde bracht 2.000 euro op voor Cliniclowns Ronny De Coster

27 november 2019

22u27 0

Het vijfde Spookbondsfeest dat eind oktober heeft plaatsgevonden in het Liedtspark in Oudenaarde, heeft 2.000 euro opgebracht voor het goede doel. Het halloweenevenement was een organisatie van verschillende afdelingen van de Gezinsbond, in samenwerking met de scouts, het Vermeylenfonds en Kamishibai. Meer dan 400 kinderen en hun ouders gingen griezelen in het park. De opbrengst van 2.000 euro hebben de organisatoren geschonken aan Cliniclowns. Nu al staat vast, dat er ook volgend jaar een Spookbobndsfeest zal plaatsvinden ten voordele van een goed doel.