Sparta Bevere hoopt het te redden met extra sponsoring en extra inspanningen van spelers Ronny De Coster

21 mei 2019

16u29

Bron: Eigen berichtgeving 16 Oudenaarde Bestuur en spelers van voetbalclub Sparta Bevere willen proberen om het voortbestaan van de voetbalclub toch nog te verzekeren. Niet alleen het aantrekken van bijkomende sponsoring, maar ook een bijkomend engagemen staat in het reddingsplan dat donderdag aan spelers wordt voorgesteld.

Het nieuws dat Sparta Bevere plots aan de rand van het bankroet is beland als gevolg van fraude door een medewerker in de kantine, is dit weekend bij bestuursleden, spelers en supporters van de derdeprovincialer hard aangekomen.

Binnen het bestuur gingen meteen stemmen op over het opdoeken van de club. “Maar ik hoop en geloof intussen dat het niet zover zal komen”, zegt Jurgen Vilyn, secretaris van Sparta Bevere. “Er zijn heel veel reacties gekomen van onder meer supporters en samen met mij zijn ook veel mensen in onze club van mening dat er een oplossing kan gevonden worden om uit het financiële debacle te geraken”, zegt Vilyn.

Inleveren

“We zullen alvast proberen om via bijkomende sponsoring aan extra geld te geraken. Daarnaast wordt aan de spelers gevraagd of zij een bijkomend engagement willen aangaan. De eerste reacties hierop zijn alvast positief, maar we moeten natuurlijk iedereen kunnen overtuigen om ervoor te gaan”, zegt Vilyn.

Het clubbestuur ontvouwt haar reddingsplan donderdagavond tijdens een vergadering met de spelers in haar supporterslokaal The Pink Panther. “Pas dan kunnen we met zekerheid zeggen of we kunnen doorgaan”, besluit Vilyn.