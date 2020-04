Spaghetti Bavet verwent cliënten en medewerkers van Heuvelheem Lieke D'hondt

17 april 2020

16u07 0 Oudenaarde Vzw Heuvelheem, een voorziening voor volwassenen met een vermoeden van een beperking in Oudenaarde, heeft vrijdag smakelijk bezoek gekregen van spaghettiketen Bavet. Zij hebben voor alle bewoners en medewerkers heerlijke spaghetti gemaakt.

“We doen wel vaker dit soort sociale acties”, vertelt eigenaar van Bavet Peter Van Praet. “In het verleden zijn we al in verschillende zorgvoorzieningen langs geweest. We hebben ook al twee keer eerder gekookt voor Heuvelheem en we hebben met hen echt een goede band. Daarom hebben we besloten om tijdens de coronacrisis nog eens iets voor hen te doen. Al is het nu geen tuinfeest zoals de vorige keer. Nu moeten wij alles helemaal apart van de bewoners klaarmaken en brengen de opvoeders alles naar de bewoners. Maar we zullen wel een tweehonderdtal mensen blij maken met onze spaghetti.”

Variatie en verpozing

De bewoners en medewerkers van vzw Heuvelheem zijn dankbaar voor de actie van Bavet, want ook deze voorziening heeft het in deze coronacrisis zwaar. “Toen we bericht kregen dat Bavet aan al onze bewoners en medewerkers een spaghetti bolognese zou aanbieden, waren we uiteraard opgetogen”, vertelt Lies Ouvry, algemeen directeur van vzw Heuvelheem. “Bavet heeft ons in het verleden al gesteund en zeker in deze moeilijke tijden zorgt zo’n initiatief voor variatie en een bijzonder moment van verpozing als aanvulling op onze dagelijkse activiteiten. We waarderen dit initiatief, en alle andere initiatieven van bedrijven en verenigingen, enorm. Het verlicht ons werk en zorgt voor extra motivatie in tijden waarin de noodzakelijke maatregelen een extra uitdaging voor ons zijn en we nog steeds hoogwaardige zorg voor iedereen willen uitdragen.”