Soroptimisten schenken 2.500 euro aan Give us a Break Ronny De Coster

20 februari 2020

21u11 0 Oudenaarde De vzw Give us a Break, die vakantieopvang organiseert voor kinderen met een beperking, heeft van Soroptimist Oudenaarde-Vlaamse Ardennen een cheque van 2.500 euro gekregen.

Eind november heeft de serviceclub Soroptimist Oudenaarde-Vlaamse Ardennen een pop-uprestaurant uitgebaat. “De opbrengst van dat restaurant gaat volledig naar de sociale doelen die wij steunen. Eén van deze doelen is het project Give us a Break. Dit is een prachtig lokaal initiatief, dat kinderen met een beperking de kans geeft om een leuk vakantiekamp mee te maken”, motiveert Géraldine Leus waarom de centen naar die organisatie gaan.