Soroptimist Oudenaarde-Vlaamse Ardennen kon met hulp van andere serviceclubs al 78 laptops schenken aan kansarmen in basisonderwijs Oudenaarde Ronny De Coster

27 april 2020

18u20 0 Oudenaarde Serviceclub Soroptimist Oudenaarde-Vlaamse Ardennen heeft 78 laptops overhandigd aan het Sociaal Huis in Oudenaarde. De computers worden ter beschikking gesteld van kansarmen in het basisonderwijs.

“Het Sociaal Huis (OCMW) Oudenaarde kwam bij ons aankloppen met de dringende vraag naar 108 tweedehands of nieuwe laptops voor kinderen uit het basisonderwijs. Er zijn nog altijd kinderen en gezinnen in onze scholen die geen toegang hebben tot internet of niet beschikken over een laptop. Deze meest kwetsbare groep loopt nu het risico om de lessen niet te kunnen volgen. Onderwijs is een basisrecht voor ieder kind. De coronacrisis mag dat niet beletten”, motiveert Geertrui Cosyns van Soroptimist Oudenaarde-Vlaamse Ardennen waarom haar organisatie in actie schoot en ook aanklopte bij ander serviceclubs om laptops te vinden.

Al 78 laptops overhandigd

Tot op vandaag konden we al 78 laptops verzamelen. Samen met Rotary Oudenaarde, Lions Vlaamse Ardennen, Leo’s Audenaerde en Rotaract Oudenaarde konden wij 50 nieuwe laptops schenken aan het Sociaal Huis. Eerder schonk Rotary Kluisbergen ook al 10 stuks. De samenwerking en het enthousiasme met de andere clubs is hartverwarmend”, bedenkt Geertrui Cosyns.

“Lever gebruikte computer in”

Ze doet nog een oproep aan particulieren, bedrijven of organisaties om gebruikte computers in te leveren nieuwe te sponsoren. “Het Sociaal Huis waakt er samen met de scholen over dat deze worden ingezet waar deze echt nodig zijn en garandeert ons misbruiken tegen te gaan”, besluit Cosyns. Wie wil helpen, kan contact opnemen met het Sociaal Huis op het telefoonnummer 055/46.06.11.