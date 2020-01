Soroptimist Oudenaarde Vlaamse Ardennen brengt derde kookboek uit zoekt nog drie goede doelen die de opbrengst krijgen Ronny De Coster

16 januari 2020

12u36 0 Oudenaarde Soroptimist Oudenaarde Vlaamse Ardennen wil eind 2020 voor de derde keer een kookboek uitbrengen en de opbrengst schenken aan het goede doel. Aan ideeën voor recepten hebben de dames geen gebrek, maar een goed doel waaraan ze de opbrengst van het boek kunnen schenken, zoeken ze nog.

Onder de titel “Allemaal Sorop” heeft de serviceclub Soroptimist Oudenaarde Vlaamse Ardennen al twee kookboeken uitgebracht. Beide uitgaven waren bijzonder succesvol: van de jongste editie gingen 5.000 exemplaren over de toonbank. “Met de opbrengst van deze kookboeken steunen we lokale goede doelen. We zoeken nu drie organisaties of verenigingen die nog een financieel duwtje in de rug kunnen gebruiken”, zegt Tine Vandaele.

Lokaal verankerde projecten

“De initiatieven die wij steunen moeten regionaal zijn en/of tenminste regionaal verankerd zijn. We kijken uit naar een club, organisatie of vereniging zonder commercieel doel. Privé-personen komen niet in aanmerking. Het is de bedoeling dat we met de opbrengst van het boek een heel concreet en afgebakend project steunen, bij voorkeur gericht op vrouwen en/of kinderen”, licht Vandaele toe. Suggesties zijn tot 29 februari welkom op het mailadres allemaalsorop@gmail.com.