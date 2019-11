Soroptimist installeert popup-restaurant in verlaten garage en kleurt monumenten oranje in Oudenaarde Ronny De Coster

21 november 2019

Soroptimist Oudenaarde-Vlaamse Ardennen heeft de gebouwen van de voormalige Citroën-garage aan Wijngaardstraat in Oudenaarde ingericht als een trendy popup-restaurant. Drie dagen serveren ze er een driegangenmenu ten voordele van goede doelen. Om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen laten ze dit weekend enkele Oudenaardse monumenten baden in oranje licht.

“Het is intussen de derde keer dat we met een tijdelijk restaurant onze intrek nemen in een pand in Oudenaarde. En weer nemen we alles zelf in handen: inrichting, decoratie, ontvangst, koken en opdienen. We laten onze gasten heerlijk tafelen voor het goed doel op een unieke locatie”, legt woordvoerster Géraldine Leus uit. Voor 60 euro krijgen de gasten een menu met verschillende hapjes, hoofdgerecht en dessert. De volledige opbrengst gaat naar de goede doelen die de club steunt.

Geweld tegen vrouwen

“Het restaurant is ook gekaderd in een grotere sensibiliseringscampagne naar aanleiding van 25 november, de Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen”, zegt Sophie Van Damme, voorzitter van de serviceclub. “Tijdens de pop-up geven we met Soroptimist Oudenaarde-Vlaamse Ardennen aandacht aan de strijd tegen het geweld op vrouwen en meisjes. Een internationaal symbool hiervoor is om de wereld oranje te kleuren. In samenwerking met het stadsbestuur zullen we dit weekend de kerken van Pamele en Walburga met verlichting oranje doen kleuren. Ook de fontein voor het stadhuis en de treurende, liggende vrouw van het monument op het Tacambaroplein zullen in oranje licht baden. De actie komt ook in beeld op de twee digitale borden in het centrum van Oudenaarde en op de zes in Gavere”, kondigt Sophie Van Damme aan.