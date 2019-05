Sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen wil 1.200 sociale woningen bouwen Ronny De Coster

23 mei 2019

14u37 0 Oudenaarde De sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen wil de komende tien jaar maar liefst 1.200 nieuwe sociale woningen bouwen. “De nood aan betaalbare huisvesting is zeer groot”, motiveert voorzitter Stefaan Vercamer de beslissing. De maatschappij krijgt maandelijks vijftig nieuwe kandidaat-huurders over de vloer.

De Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen maakt haar plan bekend naar aanleiding van haar twintigste verjaardag. In 1999 beslisten de toenmalige bouwmaatschappijen Eigen Haard, Elk Gezin een Dak en de Vlaamse Ardennen om te fusioneren tot één vennootschap, de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen.

In 15 gemeenten

Door die fusie ontstond een huisvestingsmaatschappij die sociale huur, sociale koop en sociale leningen aanbiedt in15 gemeenten van de Vlaamse Ardennen.

“In die 20 jaar werd heel wat werk verzet”, zegt huidig voorzitter Stefaan Vercamer.

“Het patrimonium van de SHM groeide met 509 extra sociale woongelegenheden uit tot 1.229 sociale huurwoongelegenheden, wat een groei betekent van ruim 70%. Daarnaast is er in die periode ruim 18 miljoen euro geïnvesteerd in de renovatie van het bestaand patrimonium”, becijfert Vercamer.

Het werk is nog lang niet af: vandaag hebben we maar liefst 1.245 kandidaat-huurders op de wachtlijst. Stefaan Vercamer, voorzitter van de Sociale Huisvestingsmaatschappij “Vlaamse Ardennen)

En toch blijft de nood aan sociale woningen in de regio nog heel groot. “Vandaag hebben we nog altijd 1.245 kandidaat-huurders. We willen ook hen een kans bieden op betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in eigen streek. Het is onze ambitie om die wachtlijst verder weg te werken. Daarom voorzien we in de komende 10 jaar de bouw van nog eens 1.200 woningen en appartementen. We hebben daarvoor de nodige gronden in eigendom. Om dit mogelijk te maken, hebben we ook de medewerking van alle lokale besturen nodig en is het ook belangrijk dat Vlaanderen een kader aanbiedt om vlot tot projectrealisatie te komen”, bedenkt Vercamer.

50 kandidaten per maand

Over de nood aan betaalbare huisvesting kan geen discussie bestaan, ondervindt ook Jeanique Van Den Heede, directeur van de sociale huisvestingsmaatschappij. “Elke maand schrijven wij gemiddeld 50 nieuwe kandidaten in. Vandaag hebben de SHM Vlaamse Ardennen 214 nieuwe huurentiteiten in uitvoering en voorbereiding. We maken ook werk van woningen die aangepast zijn voor personen met een beperking en op woningen voor ouderen. Daarnaast staan ook 81 koopwoningen in de steigers. We geloven sterk in gemengde projecten waar eigenaars, huurders en diverse gezinstypes terecht kunnen”, vertelt Van Den Heede.

In de Vlaamse Ardennen is 3,51% van de woningen bestemd voor sociale huisvesting. In Oudenaarde is dat 4,49% en in Ronse 7,1%. Het Vlaamse gemiddelde bedraagt 6%.