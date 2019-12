Sociale huisvestingsmaatschappij bouwt 35 sociale woningen in Volkegem Ronny De Coster

16 december 2019

17u02 4 Oudenaarde In de nieuwe verkaveling aan de Winkel- en Rekkemstraat hebben Stefaan Vercamer en Jeanique Van Den Heede van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen de eerste steen gelegd van een nieuw sociaal woonproject. In een eerste fase komen hier 35 woningen, later komen er nog 61 bij.

“We hebben al sociale woningen in het centrum en in 6 deelgemeenten van Oudenaarde, maar Volkegem was daar nog niet bij. Het is dus goed dat we ook hier een project kunnen starten”, bedenkt Stefaan Vercamer, voorzitter van Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen.

“Hier komen 12 huurwoningen met 3, 4 of 5 slaapkamers, 8 duo-woningen met 2 slaapkamers en 15 koopwoningen met 3 en 4 slaapkamers”, verduidelijkt Vercamer (CD&V).

Sociale mix

“Interessant aan dit project is, dat het is ingebed in een private ontwikkeling”, vult directeur van de huisvestingsmaatschappij Jeanique Van Den Heede aan. “Zo krijg je een mix van sociale huur, sociale koop en private koop. We hebben een masterplan voor de volledige site, waarop we uiteindelijk 96 woningen zullen bouwen. Dit is nu begin van fase 1. Deze woningen zullen in het najaar van 2021 klaar zijn”, voorziet Van Den Heede.