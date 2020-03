Sluikstorter dumpt aanzienlijke lading in natuurgebied Reytmeersen op grens van Nederename en Welden Ronny De Coster

03 maart 2020

16u17 0 Oudenaarde In de Reytmeersen nabij de Ohiostraat in Nederename hebben wandelaars een sluikstort ontdekt.

De grote hoeveelheid afval en afgedankte spullen werden achtergelaten langs een doodlopend pad in het natuurgebied Reytmeersen op de grens van Nederename met Welden. “Er is voorlopig geen spoor naar de dader(s). Het stadsbestuur is ingelicht en gevraagd om het vuil op te halen”, zegt Xavier Coppens van het Agentschap Natuur en Bos.