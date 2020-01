Slechtvalken terug in Walburgatoren in Oudenaarde en binnenkort te zien én te horen via webcam Ronny De Coster

16 januari 2020

15u47 3 Oudenaarde Er zitten weer slechtvalken in de Walburgatoren in Oudenaarde. Het koppel dat door werkzaamheden aan de toren was afgeschrikt en weg bleef, is naar de nestkast teruggekeerd. Vanaf begin februari is de broedcyclus van de slechtvalken weer live te volgen via webcams. De nieuwe camera’s hebben ook microfoons, zodat ook de communicatie tussen Han en Eva en hun kuikentjes zal te horen zijn.

Al enkele jaren huizen slechtvalken in de Walburgatoren in Oudenaarde en is hun doen en laten ook te volgen via een webcam. Vorig jaar kwam er een kink in de kabel: door werkzaamheden aan de toren was de broedkast van de slechtvalken niet meer bereikbaar.

Gunther Groenez, die met steun van Natuurpunt Vlaamse Ardennen en de stad Oudenaarde het camerasysteem beheert, liet een nestkast bouwen op het dak van het Algemeen Ziekenhuis, maar die leek de slechtvalken niet te bevallen: ze bleven weg. Intussen zijn de werkzaamheden aan de Walburgatoren achter de rug en warempel: de slechtvalken hebben hun oud nest daar teruggevonden.

Beeld en geluid

“Ze waren altijd wel in Oudenaarde gebleven. Vorig jaar jaar werden ze ook al opgemerkt in de buurt van het stadhuis en de kerk van Pamele. Maar nu ziet het ernaar uit, dat ze weer op hun vertrouwde stek een nest gaan bouwen”, gelooft Gunter. Hij heeft alvast nieuwe camera’s laten leveren, die vanaf 1 februari op de broedplaats worden gericht: de ene staat in de broedkast, de ander buigen op de toren. “Nieuw is, dat de camera’s niet alleen beeld, maar ook geluid zullen doorgeven”, voorziet Gunther Groenez. Het doen en laten van de slechtvalken Han en Eva en hun kuikentjes zal te volgen zijn op de stedelijke website en op de Facebook-pagina van Slechtvalken Oudenaarde.