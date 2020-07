Sla je slag en zoek de vlag van Ferm in de Vlaamse Ardennen Ronny De Coster

11u28 0 VLAAMSE ARDENNEN Ferm Vlaamse Ardennen zet gedurende 12 weken zijn vlag uit en kiest daarvoor telkens een ander dorp. Wie hem kan vinden, maakt kans op een prijs. De speurtocht start op 13 juli in Welden. Daarna reist de vlag onder meer door Mater, Heurne, Melden, Eine en Horebeke.

Deelnemers aan de wedtrijd gaan op zoek naar de vlag, maken er een foto en kunnen daarmee een prijs winnen. De foto’s zijn te sturen naar fermvlaamseardennen@gmail.com met je telefoonnummer en de gemeente waar de vlag is gespot. De foto posten op de Facebook-pagina Ferm Vlaamse Ardennen is ook een optie. Per week worden 3 winnaars getrokken.