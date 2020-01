Sioen trapt het voorjaar van 2020 in De Woeker in Oudenaarde af Ronny De Coster

17 januari 2020

16u54 0 Oudenaarde Cultuurcentrum De Woeker geeft op vrijdag 24 januari het startschot voor een gevarieerd voorjaarsprogramma. Sioen trapt het voorjaar af.

Op het nieuwe album ‘Messages of Cheer & Comfort’ toont Sioen dat hij het ambacht van het songschrijven meester is. Hij keert terug naar de plaats waar hij zich als componist het beste thuis voelt: achter de piano. Nieuw werk, maar evengoed gekend repertoire, passeren de revue. Sioen knipoogt in zijn show in De Woeker ook naar zijn klassieke opleiding en laat zich omringen door een heus strijkersensemble. ‘Messages of Cheer & Comfort’ van Sioen, op vrijdag 24 januari om 20.30 uur in De Woeker, in Oudenaarde. Kaarten zijn te bestellen op de website www.dewoeker.be. Daar is ook het hele voorjaarsprogramma te zien. Onder meer Kadril, Walter Baele, Bruno Vandenbroecke, Maaike Cafmeyer en Kamagurka en Herr Seele treden de komende maanden in De Woeker op.