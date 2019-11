Sinterklaas heeft eigen brievenbus op de Markt Ronny De Coster

06 november 2019

15u25 1 Oudenaarde Sinterklaas kan niet zo ver meer af zijn. De grote kindervriend heeft nu een eigen postbus op de Markt van Oudenaarde. Die is daar geplaatst op vraag van jeugdcentrum Jotie. Wie hierin een brief of tekening post, krijgt van Sinterklaas een briefje terug

Omdat er in Oudenaarde veel flinke kindjes wonen, van wie Sinterklaas wel graag een brief of tekening krijgt, heeft Jeugdcentrum Jotie de rode brievenbus laten plaatsen. Jotie zal ervoor zorgen dat alle post ook effectief bij Sinterklaas terechtkomt.

Win een duoticket

Het jeugdcentrum doet een oproep aan alle kinderen om een mooie tekening te maken of er eentje te halen bij de deelnemende winkels Kinderkorf Oudenaarde, Kinderschoenen Vicky, Kiekeboe of Pimpel en Mees. Vergeet zeker je naam en adres niet te noteren. Dan stuurt Sinterklaas ook een briefje terug. Tekeningen die vóór 18 november in de brievenbus zitten, geven kans op één van de 5 duotickets voor de sinterklaasshow op 24 november in CC De Woeker in Oudenaarde.