Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten meren zondag aan in Oudenaarde Ronny De Coster

19 november 2019

17u48 15 Oudenaarde Sinterklaas is in het land. Volgende zondag worden de grote kindervriend en zijn Zwarte Pieten verwacht in Oudenaarde. Hun boot meert aan in Pamele.

De fans van Sinterklaas verzamelen vanaf 10 uur op het plein aan de kerk van Pamele, waar een half uur later de boot van Sinterklaas arriveert. Na een ongetwijfeld enthousiaste verwelkoming trekken de Sint en de kinderen in stoet richting stadhuis. Van op het balkon spreekt Sinterklaas iedereen toe. Het is zoals elk jaar weer uitkijken naar zijn gevleugelde woorden “Er zijn dit jaar in Oudenaarde geen stoute kinderen.” Of zegt Sinterklaas iets anders?

Sinterklaastheater

Hoe dan ook zijn er in de namiddag nog drie voorstellingen van het Sinterklaastheater: om 14 uur, om 15.30 uur en om 17 uur. Kaarten kosten 3 euro voor kinderen, 6 euro voor volwassenen en 1,5 euro voor wie een OK-pas heeft. Vooraf reserveren is wel nodig. Het kan via de webshop op www.jotie.be. De verwelkoming van Sinterklaas en het theater zijn een organisatie van Jeugdcentrum Jotie en de vzw Creafant.