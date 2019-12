Sinterklaas arriveert met ambulance in school De Wereldbrug: “Zwarte Piet gestruikeld over jassen brooddozen” Ronny De Coster

06 december 2019

16u03 16 Oudenaarde Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten maakten een ongebruikelijke entree in De Wereldbrug, basisschool van het GO! in Oudenaarde: tot hun verbazing zagen de kinderen een ambulance de speelplaats oprijden.

Een van de Zwarte Pieten moest zich in een rolstoel laten rondrijden. “We hadden vannacht een ongeluk en dan nog in deze school. Zwarte Piet is hier gestruikeld over enkele jassen en brooddozen die in de gang lagen”, vertelde Sinterklaas met een toch wel vermanende vinger.

De grote kindervriend maakte er samen met de Zwarte Pieten, de kinderen en leerkrachten van de school uiteindelijk toch maar een amusant feestje van.