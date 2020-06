Simon heropent zomerbar Absolut Beach op site Santens in Oudenaarde Ronny De Coster

24 juni 2020

19u35 0 Oudenaarde Op de site Santens in Oudenaarde heeft Simon Christiaens zijn populaire zomerbar heropend. “De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat we veel meer voorbereiding nodig hadden, maar ik ben toch heel blij dat ik Absolut Beach weer kan organiseren”, zegt de initiatiefnemer.

Het is intussen de zevende keer, waarvan de derde op de site Santens, dat Simon Christiaens, uitbater van het Oudenaardse café Hanske De Krijger zijn zomerbar Absolut Beach aan de Galgestraat organiseert. “Een beetje anders dan anders, want we moeten natuurlijk de geldende coronamaatregelen respecteren. We zitten op hetzelfde terrein, maar dan een beetje verder uit elkaar. Tussen elke tafel is er een afstand van minstens anderhalve meter. Overal staan en hangen dispensers met handgel en obers dragen maskers. Dat is allemaal standaard. Voor ieders veiligheid en gezondheid werken we ook met QR-codes, waarmee klanten via hun gsm hun drankjes bestellen en betalen”, legt Simon uit.

Geen dj’s

In tegenstelling tot bij vorige edities zijn er voorlopig geen dj-optredens. “Ook dat laten de coronaregels voorlopig niet toe. Maar het zal de gezelligheid niet drukken: we spelen coole, zomerse muziek, we hebben de inrichting ook opgefrist en serveren naast drankjes ook tapas”, vertelt de initiatiefnemer.Absolut Beach is elke dag van 13 tot 1 uur geopend. Bezoekers moeten achttien jaar zijn of vergezeld van hun ouders.

Alle praktische info staat op de website www.absolutbeach.be